Автомобили рязанского правительства направят в помощь врачам.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Правительство Рязанской области пообещало направить дополнительно автомобили из своего автопарка в поликлиники и больницы региона, чтобы организовать выезды врачей на дом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Кроме того, в самое ближайшее время в Рязанской области заработает специально созданный информационный ресурс для мониторинга хода вакцинации.
«Важно, чтобы люди понимали, что власть серьезно контролирует решения, которые направили на сохранение здоровья жителей Рязанской области», – отметил губернатор Николай Любимов.
В Рязанской области продолжается кампания по обязательной вакцинации граждан. С 1 декабря могут быть уволены тысячи людей (читать подробнее).
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