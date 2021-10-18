Автомобили рязанского правительства направят в помощь врачам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство Рязанской области пообещало направить дополнительно автомобили из своего автопарка в поликлиники и больницы региона, чтобы организовать выезды врачей на дом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, в самое ближайшее время в Рязанской области заработает специально созданный информационный ресурс для мониторинга хода вакцинации.

«Важно, чтобы люди понимали, что власть серьезно контролирует решения, которые направили на сохранение здоровья жителей Рязанской области», – отметил губернатор Николай Любимов.

В Рязанской области продолжается кампания по обязательной вакцинации граждан. С 1 декабря могут быть уволены тысячи людей (читать подробнее).

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