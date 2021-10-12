Обязательная вакцинация от COVID­-19. Объясняем, кому и когда нужно сделать прививку

Аниматоры так же, как и другие работники сферы развлечений, обязательно должны быть привиты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 6 октября в Рязанской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников целого ряда сфер. Согласно постановлению регионального Роспотребнадзора, не менее 80% работников торговли, общественного питания, парикмахерских, SPA-салонов и других должны привиться. Сделать инъекцию также придется сотрудникам клиентских служб банков, почты, работникам общественного транспорта и ЖКХ, сотрудникам развлекательной сферы и людям, работающим с детьми. «Обязаловка» также коснется работников промышленных предприятий непрерывного цикла и энергетики. Подлежат ей все чиновники - работники местных самоуправлений, муниципальных предприятий, госслужащие и так далее. При этом в документе говорится, что первый компонент вакцины необходимо ввести до 1 ноября, а второй - не позднее 1 декабря 2021 года. В противном случае от работы отстранят или переведут на дистанционный режим с 1 ноября тех, кто не получил ни одного компонента вакцины, а с 1 декабря - всех, кто не прошел полного курса вакцинации.

Нужен коллективный иммунитет

Столь резкая мера объясняется тем, что нынешний уровень вакцинации в области не позволяет сформировать коллективный иммунитет. И действительно, в Рязанской области к 1 октября, по данным, предоставленным «КП»-Рязань» региональным минздравом, привилось чуть более 290 тысяч человек, то есть чуть больше 24% жителей. Из них, согласно информации ведомства, «Спутник V» выбрали более 260 тысяч рязанцев, а «Спутник Лайт» - почти 23 тысячи. Остальные семь тысяч привились вакцинами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», запасы которых уже исчерпаны. А вот «Спутника V» и «Спутника Лайт» на складах достаточно, и для обязательной вакцинации их хватит сполна.

Параллельно с распоряжением Роспотребнадзора губернатор региона Николай Любимов во время заседания областного опер-штаба 8 октября попросил чиновников усилить разъяснительную работу с рязанцами, развеять их сомнения относительно безопасности и эффективности вакцин. Этой разъяснительной работой, по его твердому убеждению, должны заниматься все министерства, органы местного самоуправления, а не только минздрав и Роспотребнадзор. Он подчеркнул, что в регионе растет число заболевших:

- Вакцинация позволит максимально обезопасить работников, которые более всего подвержены риску заболеть. Это уместные и вынужденные меры, они позволят сохранить здоровье и жизни людей.

В Рязанской области должны быть привиты до 80% сотрудников определенных сфер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Люди боятся вакцинироваться»

В это же время для многих рязанцев, занятых в сферах, попавших под постановление главного санитарного врача региона, обязательная вакцинация стала настоящим «сюрпризом». Люди кинулись в соцсети, чтобы обсудить инициативу сверху. Как обычно, общество разделилось на два лагеря - одни ее одобряют, говоря, что только так можно воздействовать на несознательных «антиваксеров». Другие, наоборот, ни при каких условиях не желают подставлять свое плечо для инъекции.

«КП»-Рязань» поговорила с руководителями организаций, которых коснулось постановление, и узнала, как «обязаловка» может отразиться на их бизнесе. Мы спросили, готовы ли организации к выполнению требований Роспотребнадзора и что будет с теми сотрудниками, которые прививаться не хотят ни при каких условиях.

- Когда подобные постановления появились в других областях России, я, честно говоря, был рад, что до Рязани это не дошло, - признался директор одного из рязанских салонов красоты. - Но знал, что рано или поздно введут и в Рязани. Теперь моя задача как руководителя - разъяснить сотрудникам это постановление Роспотребнадзора, а что будет в декабре - пока неизвестно. Кроме того, непонятно, как я могу перевести парикмахера на дистанционный режим работы… Есть ли ответственность за нарушение этого постановления?

Представительница сферы ЖКХ, директор крупной управляющей компании не скрывает своей растерянности и только разводит руками:

- Если честно, для нас это постановление, как гром среди ясного неба. Часть работников у нас, конечно, вакцинировалась, но порядка 30% сотрудников категорически этого делать не хотят. И терять их мы тоже не можем, потому что у нас и так нехватка людей. Они боятся вакцинироваться, им не нравится, что доступны только российские вакцины. На эту тему есть много переживаний. Поэтому я даже не знаю, как выкручиваться. Будем проводить разъяснительную работу.

А вот в рязанском общепите к новой мере оказались вполне готовы. Рестораторы ожидали, что обязательную вакцинацию могут ввести, тем более что об этом еще в конце июля предупреждал губернатор.

- У нас порядка 90% сотрудников уже привились, и в ближайшее время мы планируем довести этот показатель до 100%, - поделился ресторатор Дмитрий Кирилин, учредитель кафе «Графин» и «Старый Мельник». - Конечно же, есть сотрудники, которые вакцинироваться не хотят, но мы будем вынуждены сказать им «до свиданья». Некоторые спрашивают, можно ли взять отпуск за свой счет на месяц или два? Я им отвечаю, что вы можете его взять хоть на полгода или год, но тогда никто не гарантирует, что ваше рабочее место останется за вами.

Солидарен с коллегой и владелец рязанского бара Иван Юдин:

- В нашем баре работают всего пять человек. Трое уже привились, один недавно переболел, причем довольно тяжело, а вот пятый вакцинироваться не хочет никак. Этот сотрудник работает у меня уже четыре года, и я его очень ценю. Но если от нас будут требовать привить и его, то придется делать выбор: либо штраф, либо он. Понятно, что я предпочту расстаться с работником, чем подставлю дело, в которое вложил душу, силы и средства.

Интересно, что несмотря на суровые требования, нашлись среди наших собеседников и другие руководители, которые собираются сознательно игнорировать требования санитарных врачей и не прочь заплатить за это рублем.

- Я готов прямо сейчас заплатить 100-150 тысяч штрафа, чем потом буду по всему городу искать, кем заменить своих специалистов, - поделился руководитель популярного рязанского барбер-шопа. - Вопрос еще и в том, насколько будет эффективной обязательная вакцинация. Есть много противоречивых источников информации. С одной стороны, власти убеждают, что вакцинация - это хорошо, что все должны привиться, с другой - говорят, есть случаи, когда кто-то после вакцинации получил серьезные осложнения, а кто-то и вовсе умер.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Будем надеяться и верить, что сознательность людей будет выше, чем опасения быть уволенными или оштрафованными. Все принимаемые сейчас меры имеют целью не остановку предприятий или целых отраслей в экономике, главное - спасти жизни людей. Ведь с начала пандемии, только по официальным данным, в Рязанской области от COVID-19 умерло уже более 1200 человек.

СКАЗАНО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами рассказал, как в Кремле относятся к предложению ввести штрафы за отказ вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, что в эфире радиостанции «Говорит Москва» членкорреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации в размере пяти тысяч рублей.

- Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера - президент Путин.

Внекоторых регионах без без QR-кода в кафе уже не пройти. Фото: Иван МАКЕЕВ

А КАК У НИХ?

В Воронежской области помимо обязательной вакцинации с 11 октября ввели систему QR-кодов. Теперь без прививки или статуса переболевшего там нельзя попасть в кафе и рестораны, кинотеатры и театры, в спортивные залы и фитнесцентры и много куда еще. А первым в миллионном городе практику использования QR-кодов в качестве частной инициативы ввел кинотеатр «Левый берег». Администрация заведения сообщила, что с 9 октября попасть на сеансы можно будет только по отрицательному ПЦР-тесту или QRкоду о проведенной вакцинации.

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