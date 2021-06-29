Губернатор Любимов не исключил обязательной вакцинации в Рязанской области

Может так случиться, что подобный укол рязанцы получат не по своей воле. Правда, не все. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Рязанской области Николай Любимов не исключил, что в регионе может быть введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для некоторых категорий. Прежде всего это касается сферы услуг. Об этом глава региона заявил на заседании областного правительства 29 июня. Это решение может быть принято в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

- Сейчас принимаемые меры носят не обязательный, а рекомендательный характер. Мы рассчитываем исключительно на здравый смысл людей и адекватное осознание складывающейся обстановки, – подчеркнул Любимов.

А тем временем кривая заболеваемости COVID-19 неуклонно ползет вверх.

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