В центре Рязани начали строить гостиницу. Фото: Госстройнадзор

В центре Рязани началось строительство новой гостиницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госстройнадзора.

Здание появится по адресу: Рязань, улица Маяковского, дом №74 корпус 4.

Специалисты отметили, что пока на объекте перед началом строительных работ проводятся археологические раскопки. После их завершения начнутся земляные работы и возведение фундамента.

Ранее мэрия Рязани отказала в строительстве гостиницы за ТРЦ «Премьер». Потенциальный застройщик не выполнил требования технических регламентов (подробнее).

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