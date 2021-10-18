В центре Рязани начали строить гостиницу. Фото: Госстройнадзор
В центре Рязани началось строительство новой гостиницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госстройнадзора.
Здание появится по адресу: Рязань, улица Маяковского, дом №74 корпус 4.
Специалисты отметили, что пока на объекте перед началом строительных работ проводятся археологические раскопки. После их завершения начнутся земляные работы и возведение фундамента.
Ранее мэрия Рязани отказала в строительстве гостиницы за ТРЦ «Премьер». Потенциальный застройщик не выполнил требования технических регламентов (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!