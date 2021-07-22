Мэрия отказала в строительстве гостиницы за ТРЦ «Премьер»

Глава администрации Рязани Елена Сорокина отказала ООО «Промактив» в застройке территории площадью 39811 кв. метров за ТРЦ «Премьер». Соответствующее постановление опубликовано 21 июля.

Заявитель хотел в пойме рек Павловка, Плетенка и Трубеж построить двухэтажную гостиницу с рестораном, а также разместить пункты проката спортивного инвентаря, в том числе – лодок (читать подробнее).

Как указано в постановлении, причина отказа в выдаче разрешения - несоблюдение требований технических регламентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!