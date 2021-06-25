За ТРЦ «Премьер» планируется масштабная стройка

За торгово-развлекательным центром «Премьер» собираются построить гостиницу с ресторанным комплексом и магазинами для проката, сообщает Я62. Публичные слушания состоялись 24 июня.

Речь идет о земельном участке площадью 39 тысяч 811 кв. метров. Расположен он в пойме рек Павловка, Плетенка и Трубеж.

Территориально двухэтажную гостиницу с рестораном хотят возвести за магазином «Декатлон». Кроме того, там планируют размести пункты проката спортивного инвентаря, в том числе – лодок.

На создание зоны отдыха предполагается затратить более 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Солотче хотят открыть очередную гостиницу (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!