В Рязани возобновят движение маршрутки №45

14 октября на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы было принято решение возобновить движение общественного транспорта по маршруту №45.

«Планируется возобновить работу маршрута, чтобы обеспечить транспортом жителей поселка Ворошиловка», - сообщили в пресс-службе городского парламента.

По мнению депутатов, возобновление движения по маршруту позволит разгрузить новый микрорайон.

Напомним, ранее «КП-Рязань» сообщала, что автобусы средней вместимости проследуют от улицы 1-я Красная, через Октябрьскую, Молодцова, Интернациональную, Бирюзова, Северную окружную дорогу, улицу Каширина, Первомайский проспект, улицу Соборная, Соборную площадь, улицы Кремлевский вал и Грибоедова, площадь Свободы, улицу Грибоедова, Касимовское шоссе, улицу Большая до конечной - «ДПР-1».