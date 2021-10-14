В Рязани появится новый маршрут общественного транспорта

Маршрут позволит улучшить транспортное сообщение с отдаленными районами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани принято решение о создании нового маршрута коммерческого общественного транспорта. Об этом стало известно после заседания профильного комитета гордумы.

Планируется, что автобусы средней вместимости проследуют от улицы 1-я Красная, через Октябрьскую, Молодцова, Интернациональную, Бирюзова, Северную окружную дорогу, улицу Каширина, Первомайский проспект, улицу Соборная, Соборную площадь, улицы Кремлевский вал и Грибоедова, площадь Свободы, улицу Грибоедова, Касимовское шоссе, улицу Большая до конечной - «ДПР-1».

Предполагается, что интервал движения автобусов по новому маршруту составит 15 минут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!