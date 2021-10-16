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Здоровье16 октября 2021 13:03

Куда дальше? Заболеваемость COVID-19 в Рязанской области пробила потолок

За сутки в Рязанской области прибавилось 184 случая коронавирусной инфекции
Источник:kp.ru
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За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 10 смертельных случаев COVID-19.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 10 смертельных случаев COVID-19.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязанской области за сутки выявили 184 случая коронавирусной инфекции. Новые данные 16 октября опубликовал стопкоронавирус.рф.

Нынешний прирост – максимальный для региона с момента регистрации первого случая COVID-19. Эта планка становится все выше уже третий день подряд. Всего в Рязанской области теперь известно 44802 заражениях.

Фиксировались и новые смертельные случаи. 16 октября еще 10 летальных исходов напрямую связали COVID-19. Совокупно в Рязанской области власти признают жертвами пандемии 1253 человек, однако в реальности связанных с коронавирусом смертей больше (подробнее).

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