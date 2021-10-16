Куда дальше? Заболеваемость COVID-19 в Рязанской области пробила потолок

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 10 смертельных случаев COVID-19.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Рязанской области за сутки выявили 184 случая коронавирусной инфекции. Новые данные 16 октября опубликовал стопкоронавирус.рф.
Нынешний прирост – максимальный для региона с момента регистрации первого случая COVID-19. Эта планка становится все выше уже третий день подряд. Всего в Рязанской области теперь известно 44802 заражениях.
Фиксировались и новые смертельные случаи. 16 октября еще 10 летальных исходов напрямую связали COVID-19. Совокупно в Рязанской области власти признают жертвами пандемии 1253 человек, однако в реальности связанных с коронавирусом смертей больше (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!