Заливший пост ДПС в Рязани грязью водитель самосвала оштрафован

Автоинспекторы оштрафовали водителя, залившего пост ДПС «Солотчинский» в Рязани грязью.

Автоинспекторы оштрафовали водителя, залившего пост ДПС «Солотчинский» в Рязани грязью. Инцидент, произошедший 16 октября, прокомментировали в областном управлении ГИБДД.

Грузовик Shacman под управления 44-летнего жителя Рязани остановили примерно в 16:30. Видео с его участием размещено в группе RZN LIFE (оригинал со звуком – по ссылке).

«Из кузова транспортного средства вытекала смесь песка и воды», - сообщают полицейские.

В итоге за загрязнение проезжей части водителя самосвала оштрафовали на 5000 рублей.