В «Наташкином парке» массово пилят деревья

Уже спилено несколько десятков деревьев.

Днем 15 октября в Верхнем городском парке проходит валка сухих и аварийных деревьев. К настоящему моменту рабочие уже спилили несколько десятков деревьев. Как рассказали корреспонденту «КП-Рязань», предварительно растения обследовали специалисты, а все растения, подлежащие валке, пометили.

Ранее в пресс-службе горадминистрации сообщали, что в областном центре составлен план валки зеленых насаждений.

«Специалисты составляют акт осмотра, на основании которого принимается решение о валке или обрезке», - сообщили в дирекции благоустройства города.

Напомним, с 8 по 14 октября в Рязани было спилено 33 аварийных дерева, представляющих угрозу горожанам и их имуществу. Работы проводились на улицах Великанова, Советской Армии, Белякова, Ленинского Комсомола и Полетаева

Предварительно деревья обследовали.