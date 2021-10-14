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Недвижимость14 октября 2021 17:58

В Рязани спилили 33 аварийных дерева

Работы прошли на пяти улицах областного центра
Источник:kp.ru
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С 8 по 14 октября в Рязани было спилено 33 аварийных дерева, представляющих угрозу горожанам и их имуществу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра со ссылкой на дирекцию благоустройства.

Отмечается, работы проводились на улицах Великанова, Советской Армии, Белякова, Ленинского Комсомола и Полетаева, а спилены были в основном клены. На переработку вывезено более 70 кубических метров древесных отходов.

В администрации рассказали, что в приоритете у коммунальщиков ликвидация последствий погодных явлений. В первую очередь убираются упавшие деревья, которые перекрывают проезжую часть дорог, пешеходные зоны, могут повредить линии электропередач.