В Рязани спилили 33 аварийных дерева

С 8 по 14 октября в Рязани было спилено 33 аварийных дерева, представляющих угрозу горожанам и их имуществу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра со ссылкой на дирекцию благоустройства.

Отмечается, работы проводились на улицах Великанова, Советской Армии, Белякова, Ленинского Комсомола и Полетаева, а спилены были в основном клены. На переработку вывезено более 70 кубических метров древесных отходов.

В администрации рассказали, что в приоритете у коммунальщиков ликвидация последствий погодных явлений. В первую очередь убираются упавшие деревья, которые перекрывают проезжую часть дорог, пешеходные зоны, могут повредить линии электропередач.