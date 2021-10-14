Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2021 16:41

Суд продлил срок задержания отчиму убитого 15-летнего рязанца

Заседание об избрании меры пресечения назначено на 15 октября
Антон КОНОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Доказательств, собранных к вечеру 13 октября по делу об убийстве 15-летнего подростка под Рязанью, оказалось недостаточно для заключения под стражу его бывшего отчима. Ходатайство следователя рассматривалось в среду в Советском районном суде.

Тем не менее, в итоге суд принял решение продлить 52-летнему мужчине срок задержания на 72 часа. Это сделано, что «обеспечить следователю возможности представить дополнительные доказательства».

Следующее заседание по избранию меры пресечения состоится 15 октября в 15:00.

Напомним, Владислав, бывший отчим 15-летнего паренька, является одним из подозреваемых в его убийстве. По предварительной версии, расправа имела ритуальный характер. Сам Владислав на допросе сбрасывал вину на свою подругу (вторую подозреваемую).