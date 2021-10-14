Суд продлил срок задержания отчиму убитого 15-летнего рязанца

Доказательств, собранных к вечеру 13 октября по делу об убийстве 15-летнего подростка под Рязанью, оказалось недостаточно для заключения под стражу его бывшего отчима. Ходатайство следователя рассматривалось в среду в Советском районном суде.

Тем не менее, в итоге суд принял решение продлить 52-летнему мужчине срок задержания на 72 часа. Это сделано, что «обеспечить следователю возможности представить дополнительные доказательства».

Следующее заседание по избранию меры пресечения состоится 15 октября в 15:00.

Напомним, Владислав, бывший отчим 15-летнего паренька, является одним из подозреваемых в его убийстве. По предварительной версии, расправа имела ритуальный характер. Сам Владислав на допросе сбрасывал вину на свою подругу (вторую подозреваемую).