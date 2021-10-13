Под Рязанью нашли тело пропавшего 15-летнего подростка

13 октября около 18 часов в деревне Хирино обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка. Об этом «КП-Рязань» стало известно из двух независимых друг от друга источников.

По предварительным данным, тело обнаружили в колодце, однако второй источник назвал другое место. В настоящее время все уточняется, так как официальной информации от правоохранительных органов нет.

Напомним, подростка не могли найти с 8 октября. Следователи СК возбудили дело по статье УК РФ «Убийство». Вначале задержали отчима подростка, а затем его сожительницу.