«Раскололи сожительницу отчима... Они парня убили»: подробности исчезновения рязанского подростка

Задержали второго предполагаемого участника дела об исчезновении под Рязанью 15-летнего подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи СК продолжают расследовать уголовное дело по факту исчезновения в Рязанском районе 15-летнего подростка. Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Убийство», и с каждым днем приходит все больше новостей, что мальчишку действительно убили.

Как ранее «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах, по данному делу задержали отчима подростка, кроме того, имелись и другие неопровержимые улики.

Позже появились новые подробности, по предварительным данным, задержали еще одного соучастника.

«Раскололи сожительницу отчима... Они парня убили... В три часа ночи засекли их по камерам на автомойке, когда они салон мыли и обувь. Сейчас женщину везут на следственные действия», - сообщил источник «КП-Рязань».

С 8 октября местонахождение подростка неизвестно.

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