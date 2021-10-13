Проехавшая на красный свет «Газель», устроила тройную аварию

13 октября около 12.30 на улице Вознесенской произошло тройное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 58-летний житель Клепиковского района, пролетевший на ГАЗ-3302 на запрещающий сигнал светофора.

«Он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 38-летнего жителя Рязанского района. От удара легковушка по инерции продолжила движение и совершила наезд на припаркованный автомобиль Suzuki SX4», - сообщили в полиции.

Водитель ВАЗа получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью.