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Происшествия13 октября 2021 20:12

Проехавшая на красный свет «Газель», устроила тройную аварию

В результате ДТП пострадали три автомобиля
Источник:kp.ru
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13 октября около 12.30 на улице Вознесенской произошло тройное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 58-летний житель Клепиковского района, пролетевший на ГАЗ-3302 на запрещающий сигнал светофора.

«Он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 38-летнего жителя Рязанского района. От удара легковушка по инерции продолжила движение и совершила наезд на припаркованный автомобиль Suzuki SX4», - сообщили в полиции.

Водитель ВАЗа получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью.