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Происшествия13 октября 2021 17:34

Прокуратура провела проверку после нападения собак на 11-летнюю рязанку

И пришла к выводу, что одной из причин происшествия стало бездействие горадминистрации
Антон КОНОВАЛОВ
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Прокуратура завершила проверку после нападения бродячих собак на 11-летнюю девочку в центре Рязани. Ребенка укусили за ногу у «Детского мира». В итоге одной из причин происшествия признали бездействие горадминистрации.

У мэрии заключены муниципальные контракты на оказание услуг в сфере обращения с бездомными животными. В частности, в Советском и Октябрьском районах. Однако чиновники городского управления благоустройства исполнение контрактов не контролировали.

«Как показала проведенная проверка, мероприятия по отлову безнадзорных животных в Советском районе не планировались и, соответственно, не проводились», - заключили в прокуратуре Рязанской области.

В итоге главе администрации Рязани Елене Сорокиной внесли представление об устранении нарушений.