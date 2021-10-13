Врачи вновь рассказали рязанцам о необходимости вакцинации

12 октября в микрорайоне Дашково-Песочня чиновники здравоохранения вместе с активистами общественных организаций, встретились с жителями на территории Маминого сквера. Медики рассказали людям о важности вакцинации, ответили на все их вопросы о коронавирусе, повторной вакцинации и последствиях заболевания.

Как отметили общественники, по итогам встречи многие участники решились вакцинироваться, а некоторые - ревакцинироваться.

Так же жителям напомнили важные меры безопасности в период пандемии – соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Отметим, что перед стартом обязательной вакцинации в Рязани закрыли прививочный пункт в ТЦ «Атрон». В торговом центре перестали прививать еще 1 октября (читать подробнее).

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