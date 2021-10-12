Перед стартом обязательной вакцинации в Рязани закрыли прививочный пункт

Пункт закрыт с 1 октября.

Пункт вакцинации, располагавшийся в торговом центре «Атрон», закрылся. Соответствующее объявление появилось на дверях бутика, в котором располагался прививочный кабинет.

«С 1 октября кабинет вакцинации работать не будет. По вопросам повторной вакцинации обращаться в поликлинику №4. Благодарим за понимание», - написано в сообщении, размещенном на стеклянных дверях.

Любопытно, что закрытие точки произошло всего за несколько дней до объявления обязательной вакцинации от COVID-19 для работников целого ряда сфер. Напомним, о старте прививочной кампании сообщили 6 октября.

Авторы объявления благодарят за понимание.

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