Рязанский завод-нарушитель спасает репутацию саженцами

Удивительную последовательность сюжетов накануне вечером, 12 октября, наблюдали зрители рязанского телевидения. Следом за материалом о предприятиях, загрязняющих воздух над Рязанью, последовал репортаж об озеленении биатлонного комплекса «Алмаз» в поселке Варские. Причем организовала субботник с высадкой сосен на опушке леса корпорация «Технониколь», чей завод «Техно» как раз был пойман на загрязняющих выбросах.

Получается, что решение озеленить «зеленое» было принято как бы впопыхах, как ответ на испорченную проверкой Росприроднадзора репутацию предприятия в глазах общественности. Как обоснование данной инициативы, корпорация заявляет, что высаженные сосны могут стать экологическим щитом для города. От чего может защитить Рязань щит со стороны Мещеры, непонятно. Возможно, от чистого воздуха? Почему нельзя было отгородить аллеей например улицу Зубковой от удушающих выбросов Южного промузла? Или опоясать зелеными зонами тот же завод «Техно»?

Ответ скорее всего кроется в том, что биатлонный комплекс имеет к корпорации «Технониколь» самое непосредственное отношение – она его построила. Поэтому благоустройство «своего» объекта, конечно, должно быть в приоритете. Только зачем это называть экологическим щитом и выносить на всеобщее обозрение? Ведь вместо озеленения леса и обустройства родного спорткомплекса за пределами Рязани, можно просто перестать этот город загрязнять, установить современные очистные сооружения, подарить людям не сосны, а здоровье.

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