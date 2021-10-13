В Рязани 13 октября перекрыли часть улицы Полевой

Улицу Полевую в Рязани перекрыли почти до конца суток из-за ремонта водопровода. Фото: www.google.com

13 октября в Рязани до 23:00 перекрыли часть улицы Полевой. На отрезке между улицами Есенина и Введенской (у путепровода) бригада МП «Водоканал» ремонтирует водопровод. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Объезд будет осуществляться по улице Яхонтова», - уточнили в пресс-службе.

Ранее поступала информация об отключении холодной воды в том же районе, где проводятся работы. По данным «Водоканала», ХВС до 17:00 не будет в семи жилых домах и детском саду.

Адреса следующие: ул. Маяковского, д. 18. д. 20, д. 21; ул. Полевая, д. 4; ул. Яхонтова, д. 3 (детский сад №141); ул. Яхонтова, д. 15, д. 15а; ул. Введенская, д. 107.