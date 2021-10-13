Пресс-служба рязанского правительства опровергла скорую отставку Любимова

В пресс-службе правительства Рязанской области не разделяют мнение источников РБК, считающих отставку главы региона Николая Любимова вероятной в ближайшее время. Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве.

«Это не так. Губернатор находится в плановом коротком отпуске, выйдет и приступит к исполнению своих обязанностей», - рассказали агенству.

Напомним, стало известно, что возможная отставка Николая Любимова произойдет до истечения срока полномочий. В качестве причин источники издания называют не до конца отлаженную систему руководства регионом и отсутствие управленческих качеств.

Любопытно, что за несколько часов до отставки прошлого губернатора Олега Ковалева пресс-служба регионального правительства тоже все отрицала.

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