Рязанскому губернатору Николаю Любимову предрекли скорую отставку

Губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку.
Не исключено, что в ближайшем будущем губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку. Произойдет это до истечения срока полномочий, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в регионе.
В качестве причин возможной отставки источники издания называют не до конца отлаженную систему руководства регионом и отсутствие управленческих качеств.
Другими словами, губернатор Рязанской области вполне вероятно не пойдет на второй срок, а полномочия его истекают в сентябре 2022 года.
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