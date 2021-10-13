Рязанскому губернатору Николаю Любимову предрекли скорую отставку

Губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку.

Не исключено, что в ближайшем будущем губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку. Произойдет это до истечения срока полномочий, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в регионе.

В качестве причин возможной отставки источники издания называют не до конца отлаженную систему руководства регионом и отсутствие управленческих качеств.

Другими словами, губернатор Рязанской области вполне вероятно не пойдет на второй срок, а полномочия его истекают в сентябре 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!