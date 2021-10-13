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Политика13 октября 2021 6:41

Рязанскому губернатору Николаю Любимову предрекли скорую отставку

Якобы этот вопрос уже обсудили в Кремле
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку.

Не исключено, что в ближайшем будущем губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку. Произойдет это до истечения срока полномочий, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в регионе.

В качестве причин возможной отставки источники издания называют не до конца отлаженную систему руководства регионом и отсутствие управленческих качеств.

Другими словами, губернатор Рязанской области вполне вероятно не пойдет на второй срок, а полномочия его истекают в сентябре 2022 года.

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