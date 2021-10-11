У рязанцев поинтересовались, какое ведомство приносит реальную пользу людям. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Государство – для людей! Не согласны? Может, все-таки, хоть какая-то часть государства существует для народа? Есть какие-то полезные ведомства? Или все они существуют только ради своего существования и проедания денег? Функции, которые они выполняют, действительно необходимы или могут быть сокращены, упрощены, объединены? А может быть, функции нужные, но выполняются из рук вон плохо?

11 октября стартует голосование за государство по частям. Выделили несколько ведомств, деятельность которых завязана на взаимодействиях с людьми или которые призваны защищать интересы людей. Критически их рассматривайте, а рассмотрев – голосуйте.

Какие из перечисленных служб приносят реальную пользу населению?

- Росздравнадзор;

- Росприроднадзор;

- Роскомнадзор;

- Роспотребнадзор;

- Пенсионный фонд;

- Росреестр;

- Антимонопольная служба.

Голосовать можно за несколько пунктов по ссылке.

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