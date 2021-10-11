Рязанский омбудсмен взяла на контроль дело многодетной матери, которая отказывается от детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова взяла на контроль ситуацию в многодетной семье в селе Екшур Клепиковского района. Об этом «КП-Рязань» сообщила сама омбудсмен.

«Информацией владеем, взяли на контроль, в самое кратчайшее время разберемся», - сказала Анжелика Евдокимова.

Ранее сообщалось, что в селе Екшур многодетная мать отказывается от своих детей. Всего их у нее шестеро, но одна девочка уже взрослая, она ушла из семьи. Сейчас с ней проживают пятеро несовершеннолетних детей: все девочки.

Мать заявила детям, что у нее нет детей на их содержание (читать подробнее).

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