Рязанский омбудсмен взяла на контроль дело многодетной матери, которая отказывается от детей.
Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова взяла на контроль ситуацию в многодетной семье в селе Екшур Клепиковского района. Об этом «КП-Рязань» сообщила сама омбудсмен.
«Информацией владеем, взяли на контроль, в самое кратчайшее время разберемся», - сказала Анжелика Евдокимова.
Ранее сообщалось, что в селе Екшур многодетная мать отказывается от своих детей. Всего их у нее шестеро, но одна девочка уже взрослая, она ушла из семьи. Сейчас с ней проживают пятеро несовершеннолетних детей: все девочки.
Мать заявила детям, что у нее нет детей на их содержание (читать подробнее).
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