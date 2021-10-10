Под Рязанью многодетная мать отказывается от своих малолетних детей.

В селе Екшур Клепиковского района многодетная мать отказывается от своих детей. Всего их у нее шестеро, но одна девочка уже взрослая, она ушла из семьи. Сейчас с ней проживают пятеро несовершеннолетних детей: все девочки.

«Дело в том, что женщина пьет. Работает около года, но это лишь потому, что кушать хочется, а так бы не работала. Все остальное время пьет. Она сама с Украины, но российское гражданство уже получила. Девочки постоянно грязные, у них вши, часто болеют. Живут в старом общежитии, где нет ванны, кухни, туалет общий. В этом доме постоянно пьют и дерутся, ужасный дом», - говорится в сообщении Марии Вешнековой.

По словам женщины, старшим девочкам достается больше всех, они уже сами готовы уехать от матери, но боятся за младших.

«Сейчас две младшие девочки болеют ветрянкой, а мама пьет второй день. Местные органы опеки бездействует, они ее жалеют, но это не может больше так продолжаться. Очень жалко детей», - написала женщина и попросила огласки.

На видео, которое прикрепила автор поста прекрасно видно и слышно, как мать спокойно говорит детям: «Пусть всех забирают вас. Мне вы не нужны! Я столько не зарабатываю…»

На вопрос одной из дочерей, мол, зачем тогда рожала, мать просто ответила: «Молодая была, глупая».

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