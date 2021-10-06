Компания Wildberries построит под Рязанью огромный логистический центр

Компания Wildberries потратит примерно 8 млрд рублей на строительство логистического центра в Рязанской области. Начнется стройка уже в 2022 году.
На территории промышленного парка «Рязанский» (его еще нет – Ред.). плнаируют создать новый распределительный центр Wildberries. Общая площадь составит - 100 тысяч кв. метров.
Согласно планам компании, строить объект начнут весной-летом 2022 года. Инвестиции Wildberries в строительство составят около 8 млрд рублей. Это предварительная оценка.
Ранее сообщалось, что в том же промышленном парке «Яндекс» и Gigabyte построят под Рязанью завод серверного оборудования (читать подробнее).
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