«Яндекс» и Gigabyte построят под Рязанью завод серверного оборудования. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На территории индустриального (промышленного) парка «Рязанский» построят завод по производству серверного оборудования, систем хранения данных, шлюзов и компонентов умных устройств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным чиновников, объем инвестиций составит не менее 1 млрд рублей. Ожидается, что до конца 2022 года совместное предприятие выпустит первый сервер.

В совместное предприятие входят следующие компании: «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ.

Как будет все распределено: «Яндекс» и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки, «Яндекс» и «Ланит» – выделят инвестиции, а кроме того, последняя организует дистрибуцию и сервисное обслуживание. Что касается банка, то он выступит финансовым инвестором совместного предприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!