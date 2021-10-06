Штаб по строительству в Рязанской области возглавил губернатор Николай Любимов.

Штаб по вопросам гражданского строительства Рязанской области возглавил лично губернатор Николай Любимов, сообщает «ВидСбоку».

Кроме того, в штаб вошли вице-губернатор Михаил Семенов, а также зампреды правительства Рязанской области Евгений Беленецкий и Роман Петряев, мэр Елена Сорокина и прочие чиновники – от министров до директоров МУПов и застройщиков.

Ранее сообщалось, что столь пока непонятную должность доверили вице-губернатору Рязанской области Михаилу Семенову. Именно он, по слухам, должен был решать вопросы по строительству объектов.

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