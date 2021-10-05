Строительный штаб Рязанской области возглавил Михаил Семенов

Штаб по вопросам гражданского строительства Рязанской области возглавил вице-губернатор Михаил Семенов. Об этом сообщает «Новая газета».

По данным издания, в кулуарах уже шутят: «У него же опыт!» Мол, чиновник уже курировал строительство в Южной Осетии и Абхазии.

В начале сентября Семенова назначили на должность вице-губернатора, но никакой особой деятельности он не показывает – речи на торжественных приемах, не более. Да и те – зачитывания слов губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Стройштаб создал губернатор Николай Любимов. Об этом он заявил 5 октября. Цель штаба – «сократить время принятия решений» (читать подробнее).

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