Губернатор Любимов создал в Рязани штаб по строительству. Фото: правительство Рязанской области.
В Рязани создали штаб по вопросам гражданского строительства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.
Теперь членам штаба предстоит «отладить механизм координации деятельности участников строительных процессов и устранить причины, которые мешают строительной отрасли нормально развиваться и обеспечивать комфортные условия жизни для населения Рязанской области». В кавычках цитата губернатора Любимова.
Как отметил глава региона, работа штаба позволит «сократить время принятия решений».
В состав штаба вошли чиновники, представители крупных застройщиков, а также «заинтересованных и причастных организаций».
— Уверен, что совместная работа не заставит долго ждать эффективных решений, — заявил Любимов.
В ближайшее время в стройштабе обсудят строительство яслей в Рязани и Рязанском районе, футбольного манежа, объектов социальной поддержки, а также восстановление «Торгового городка». Первое заседание состоится уже на следующей неделе.
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