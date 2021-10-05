Губернатор Любимов создал в Рязани штаб по строительству. Фото: правительство Рязанской области.

В Рязани создали штаб по вопросам гражданского строительства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Теперь членам штаба предстоит «отладить механизм координации деятельности участников строительных процессов и устранить причины, которые мешают строительной отрасли нормально развиваться и обеспечивать комфортные условия жизни для населения Рязанской области». В кавычках цитата губернатора Любимова.

Как отметил глава региона, работа штаба позволит «сократить время принятия решений».

В состав штаба вошли чиновники, представители крупных застройщиков, а также «заинтересованных и причастных организаций».

— Уверен, что совместная работа не заставит долго ждать эффективных решений, — заявил Любимов.

В ближайшее время в стройштабе обсудят строительство яслей в Рязани и Рязанском районе, футбольного манежа, объектов социальной поддержки, а также восстановление «Торгового городка». Первое заседание состоится уже на следующей неделе.

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