Рязанский гидрометеоцентр уточнил прогноз для Рязанской области на 5 октября. Существенных осадков по-прежнему не предвидится, но есть несколько изменений.

Так, ночью температуру воздуха теперь ожидают на уровне 0…+5, и это на пару градусов ниже, чем ранее. Днем по области воздух должен прогреться до +7…+12 градусов.

Ветер обещает быть чуть ощутимее – не 1-6 м/с, а 3-8 м/с. А вместо переменной облачности в прогнозе теперь значится облачная погода с прояснениями (то есть более пасмурная).

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