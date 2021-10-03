В ночь на понедельник в Рязанской области заморозки до -3

В начале недели в Рязанской области метеорологи осадков не ожидают. Падать будут только листья.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Рязанский гидрометеоцентр опубликовал прогноз погоды на 4-6 октября. Согласно ему, в ближайшие дни в регионе сохранится малооблачная сухая погода. По данным метеорологов, в светлое время суток температура будет выше +10, а ночью она может опускаться ниже 0.
В понедельник термометры по области покажут -3…+2 ночью (местами +4) и +6…+11 днем. Во вторник +2…+7 и +7…+12 соответственно. В среду амплитуда увеличится, и температура уже обещает быть в пределах -3…+2 и +8…+13 градусов.
В начале недели преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!