В ночь на понедельник в Рязанской области заморозки до -3

В начале недели в Рязанской области метеорологи осадков не ожидают. Падать будут только листья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рязанский гидрометеоцентр опубликовал прогноз погоды на 4-6 октября. Согласно ему, в ближайшие дни в регионе сохранится малооблачная сухая погода. По данным метеорологов, в светлое время суток температура будет выше +10, а ночью она может опускаться ниже 0.

В понедельник термометры по области покажут -3…+2 ночью (местами +4) и +6…+11 днем. Во вторник +2…+7 и +7…+12 соответственно. В среду амплитуда увеличится, и температура уже обещает быть в пределах -3…+2 и +8…+13 градусов.

В начале недели преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду.

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