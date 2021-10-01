Гордума передала здания Торгового городка Рязани в областную собственность

Недвижимое имущество на территории Торгового городка в Рязани станет государственной собственностью Рязанской области. Фото: правительство Рязанской области.

Недвижимое имущество на территории Торгового городка в Рязани станет государственной собственностью Рязанской области. Его передачу из муниципальной собственности на заседании 30 сентября одобрили депутаты Рязанской городской Думы.

В список имущества для переоформления входит недвижимость, которая составляют предмет охраны достопримечательного места «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом». Этот комплекс получил статус объекта культурного наследия регионального значения в 2021 году.

В 2020 году стартовал проект по возрождению Рязанской ВДНХ. До 25 ноября 2021-го к каждому павильону должны будут провести новые коммуникации – газ, воду и электричество. Первый этап реконструкции обойдется в сумму более 53 млн рублей.