На первый этап реконструкции Торгового городка готовы потратить 53 млн рублей

Стало известно, во сколько обойдется региону первый этап реконструкции Торгового городка в Рязани – более 53 млн рублей. На портале госзакупок уже объявили тендер.

Согласно документации, деньги направят на устройство наружных электросетей и линий связи, сетей водо- и газоснабжения, канализации и др.

С момента заключения контракта работы планируют завершить к 25 ноября.

Днями ранее в Торговом городке побывал известный дизайнер Артемий Лебедев, который сравнил представший перед ним вид с заброшенным городком Дикого Запада, на горизонте которого возвышаются небоскребы (читать подробнее).

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