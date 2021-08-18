Дизайнер Артемий Лебедев побывал в «Лесопарке» и вдохновился Рязанской ВДНХ

Николай Любимов показал Артемию Лебедеву "Лесопарк" и "Торговый городок".

18 августа в Рязань приехал ведущий российский дизайнер и легенда русского сегмента интернета Артемий Лебедев.

Гость примет участие в работе Инвестиционном Форуме «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». До начала официального мероприятия губернатор Николай Любимов и Артемий Лебедев побывали в «Лесопарке» и на территории Рязанской ВДНХ – «Торгового городка».

Глава региона и Артемию осмотрели спортивный комплекс «Под мостом», а на территории «Торгового городка» – комплекс зданий, являющихся яркими образцами советской архитектуры 1950-х годов.

Мы всерьез занялись вопросами преображения общественных пространств как в областном центре, так и в других муниципальных образованиях региона. Ищем адекватные решения для создания по-настоящему комфортной среды для наших жителей и гостей, – поделился Николай Любимов. – В Рязани нам уже удалось превратить Лесопарк в привлекательное для горожан место для прогулок, отдыха и занятий спортом.

«Торговый городок», судя по всему, Артемию понравился. Он даже сравнил представший перед ним вид с заброшенным городком Дикого Запада, на горизонте которого возвышаются небоскребы.

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Вопросы повышения инвестиционной привлекательности региона, в том числе за счет улучшения имиджа Рязани и Рязанской области в целом, включены в повестку Инвестиционном Форуме «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», который будет проходить в течение всего дня 18 августа на площади Победы в областном центре.

Приезд Лебедева вызвал интерес у многих СМИ региона.

От "Лесопарка" до "Торгового городка" губернатор и гость прошлись пешком.