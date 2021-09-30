Завод «Доширак» в Рязани работает в штатном режиме. Фото: Алексей Овчинников.

Завод «Доширак», расположенный под Рязанью в поселке Карцево, не останавливал производство, и продолжает работать в штатном режиме. Об этом «КП-Рязань» сообщил один из сотрудников предприятия.

«Все у нас нормально, как работали, так и работаем. Но не только ведь в Рязани производят, еще завод есть», - сказал источник.

Ранее появились тревожные новости из Красноярска, мол, в магазинах сибирского города исчезла лапша быстрого приготовления «Доширак». Якобы все произошло из-за приостановки производственной линии в Рязани, но это не подтвердилось

Отметим, что в феврале компания «Доширак Рус» планировала вложить 1,5 миллиарда рублей в завод в Рязани.

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