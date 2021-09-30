Красноярск может не волноваться - в Рязани «Доширак» производят

Завод «Доширак» в Рязани работает в штатном режиме. Об этом РИА «МедиаРязань» сообщили в компании.

Беспокойство за судьбу предприятия в Рязани появилось после сообщений в ряде СМИ о том, что перебои с лапшой быстрого приготовления имеют место в супермаркетах крупнейшего сибирского города.

«В Красноярске наблюдают дефицит лапши быстрого приготовления. Пропажа «Доширака» с прилавков магазинов связана с закрытием завода. Красноярские ритейлеры сообщают, что в течение нескольких месяцев лапша будет поставляться ограниченными партиями», - сообщает портал sibnovosti.ru.

Отметим, что в феврале компания «Доширак Рус» планировала вложить 1,5 миллиарда рублей в завод в Рязани.

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