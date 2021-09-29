Ограждение Нижнего городского парка в Рязани отремонтируют в 2022 году.

После обращения «КП-Рязань» городские власти обследовали ограждение Нижнего городского парка (вдоль улицы Свободы) и признали его аварийным. В 2022 году ограждение планируют отремонтироваться. В настоящее время сооружение держится на специальных подпорках.

В 2022 году ограждение планируют отремонтироваться

31 августа мэрия сообщила, что забор, расположенный вдоль улицы Свободы – от дома №55 до пересечения с улицей Садовой планируется отремонтировать.

«В настоящее время Дирекции благоустройства города поручено подготовить дефектную ведомость по ремонту забора на улице Свободы для дальнейшей разработки проектно-сметной документации» (читать подробнее).

Забор установили в начале ХХ века.

В настоящее время сооружение держится на специальных подпорках.

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