Вдоль улицы Свободы в Рязани отремонтируют старинный забор.
Рязанские власти планируют отремонтировать забор, расположенный вдоль улицы Свободы – от дома №55 до пересечения с улицей Садовой. Об этом «КП-Рязань» сообщили в администрации Рязани.
Забор держится на подпорках.
«В настоящее время Дирекции благоустройства города поручено подготовить дефектную ведомость по ремонту забора на улице Свободы для дальнейшей разработки проектно-сметной документации», - говорится в сообщении.
Внешне забор выглядит удручающе... Если он еще не рухнул, то только благодаря подпоркам.
В настоящее время готовится дефектная документация.
Вдоль улицы Свободы в Рязани отремонтируют старинный забор.
В это же время подрядчик работ в Наташином парке срывает очередной срок благоустройства. Речь идет как раз об установке нового ограждения (забора), которое помешало рязанским властям (читать подробнее).
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