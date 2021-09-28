Пропавшую рязанку Елену Логунову могли задушить.

Пропавшую 26-летнюю рязанку Елену Логунову могли задушить. Такое предположение «КП-Рязань» высказал адвокат семьи девушки Максим Калинов.

«Исключительно мое предположение: у него (Александра – Ред.) очень спокойное поведение. Такое часто бывает у шизофреников. Я не утверждаю, что он больной, но такое бывает, - говорит защитник. - Скорее всего, произошел конфликт между семьями, длился он несколько дней, а в день исчезновения достиг апогея. Молодой человек мог ее взять за грудки, ударить затылком об стену – и все. Одного удара может хватить. Либо задушил».

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