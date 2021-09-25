Муж пропавшей Елены Логуновой посоветовал теще искать дочь в канализации.

Муж бесследно исчезнувшей 26-летней рязанкаи Елены Логуновой посоветовал теще искать тело дочери в канализационных люках, на свалках или в шахте лифта. Об сообщает Ya62 со ссылкой сайт, создателем которого является воспитанник детского дома Максим Данилов.

«Когда я пришла к Саше через два дня после пропажи и спросила, где искать дочь, он посоветовал мне посмотреть канализационные люки, свалки и шахту лифта. Я опешила от таких заявлений. По нему было видно, что он не заинтересован в поисках собственной жены. Я с полицией просмотрела все камеры с соседних домов, но ни на одной из них не было моей дочери», – сказала Наталия.

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