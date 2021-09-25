Восемь сел и деревень Касимовского района остались без электричества

Восемь населенных пунктов Касимовского района остались без электричества. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 25 сентября, в Касимовском районе несколько населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщают «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», прикладывая график плановых отключений.

Электричества до 17:00 не будет в следующих населенных пунктах Касимовского района:

село Пустынь, деревня Ахматово, деревня Кучуково, деревня Поповка, деревня Поповские Выселки, деревня Темгенево, деревня Уланова Гора, деревня Халымово.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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