Знают ли охранники школ Рязани, где тревожная кнопка, проверила Росгвардия

После трагедии в Перми Росгвардия пришла в рязанские школы с проверками.

В Рязанской области Росгвардия проинспектировала частные охранные предприятия, которые обеспечивают безопасность школ, детсадов и других образовательных учреждений. Всего сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы проверили порядка 600 объектов.

«В каждом учебном заведении сотрудники Росгвардии провели с представителями ЧОП профилактическую беседу о действиях в чрезвычайной ситуации, а также убедились, что охранникам известно расположение тревожных кнопок и огнетушителя», - сообщила пресс-служба Росгвардии.

Устранение выявленных нарушений проверят повторно. Какие это нарушения, силовое ведомство не уточняет.

Профилактическое мероприятие прошло после трагедии в Перми. 20 сентября первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по людям из дробовика. Шесть человек погибли, 24 получили огнестрельные ранения и травмы, когда прыгали из окон, спасаясь от убийцы.

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По следам предыдущей трагедии, в Казани, «КП-Рязань» побывала в городских образовательных учреждениях, для того чтобы узнать, как там организованы вопросы безопасности детей (подробнее).

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