Сотрудник охраны рязанской школы: Надеть наручники на хулигана я сумею, но мне их не выдают

В школе №48 охране приходится отвлекаться на поручения, не относящиеся к их прямым обязанностям. Фото: Константин МОГИЛИН

11 мая в Казани произошла трагедия. 19-летний парень зашел в школу во время занятий и открыл стрельбу по людям. Погибли 9 человек, еще несколько детей оказались в реанимации.

На следующий день после случившегося губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях, провести в них контрольные мероприятия с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

- Это огромное горе для семей, родственников погибших и потрясение для всех жителей нашей страны. Подобные случаи не должны повторяться никогда, – сказал губернатор во время заседания регионального кабмина. - Я дал поручение усилить меры безопасности в образовательных учреждениях Рязанской области: в школах, детских садах, вузах, техникумах. Прошу все ответственные за эту работу ведомства максимально внимательно и ответственно подойти к ней.

По словам губернатора, в ходе контрольных мероприятий необходимо проверить, как организована система обеспечения безопасности, корректно ли работает оборудование. Также он поручил посмотреть исполнение обязательств охранными предприятиями, которые закреплены за учебными заведениями.

Мы не стали дожидаться исполнения поручения губернатора и отправили своего корреспондента проверить, как на самом деле в городских школах организована защита от терроризма. Для этого наш сотрудник посетил пять школ, где поговорил с сотрудниками частных охранных предприятий, ответственных за безопасность. В некоторых случаях нам удалось даже поговорить с руководством учебных заведений, хотя конструктивными эти беседы явно не назовешь.

Охранники школ рассказали о регулярных проверках Росгвардии. Фото: Константин МОГИЛИН

«КОГДА МЕНЯ ПРОСЯТ СХОДИТЬ ЗАКРЫТЬ ВОРОТА, ВХОД В ШКОЛУ ОСТАЕТСЯ НЕПРИКРЫТ»

Первой мы посетили школу №48 в микрорайоне Приокский. На страже порядка там сотрудник охранной организации «Держава», мужчина пенсионного возраста. В беседе с корреспондентом «КП-Рязань» он сходу заявил, что обеспечение безопасности в учреждении, по его мнению, налажено плохо:

- Если бы вы пришли на полчаса раньше, то увидели бы, как много людей собирается в фойе по утрам. Не дай бог, конечно, но если в такой толкотне что-то случится, то одному охраннику здесь точно не справиться. Тем более получается так, что я одновременно нахожусь в подчинении и у директора школы и у директора ЧОП, а это неправильно. Бывает, что мне дают поручения, никак не связанные с моими основными обязанностями. Например, когда меня просят сходить закрыть ворота, вход в школу остается неприкрыт. А если в этот момент приедут сотрудники Росгвардии и увидят, что на посту никого нет, меня просто лишат лицензии.

«КАЖДОЕ УТРО МЫ ПРОВЕРЯЕМ РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ»

В школе №53, расположенной на улице Крупской, на охране сидит женщина, и она тоже пенсионерка. На наш вопрос о средствах защиты от нападений, имеющихся в школьном арсенале, сотрудница достала из кармана пульт с тревожной кнопкой, с которым она не расстается ни на секунду.

- Каждое утро мы проверяем рабочее состояние тревожной сигнализации, но кроме нее у нас ничего нет. Ежегодно мы проходим обучение, где нас, например, тренируют быстро и правильно надевать наручники, однако на дежурство нам их почему-то не дают, - рассказала сотрудница ЧОП «Держава».

«У НАС ОДИН ПОРЯДОК. ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЮСЬ К УЧРЕДИТЕЛЮ»

А вот в школе №55 у нас произошла даже небольшая словесная перепалка с директором образовательного учреждения. Руководитель категорически отказалась разговаривать с журналистом, который пришел в школу абсолютно официально, зарегистрировавшись в журнале посещений.

В школе №55 охранник забыл название организации, в которой он работает. Фото: Константин МОГИЛИН

В этой школе, как в предыдущих двух, охраной занимается ЧОП «Держава». И снова на входе сидит пенсионер. На вопрос о спецсредствах, имеющихся у него в арсенале, мужчина показал кулаки. При этом пожилой сотрудник немного запамятовал и по ошибке заявил, что работает в организации «Дружба». Дальше мужчина предложил поговорить с директором школы, однако та после непродолжительной консультации с начальством указала нашему сотруднику на дверь:

- Вы не показали мне удостоверение, я абсолютно не знаю кто вы, тем более вы из «Комсомольской правды».

- И что?

- Молодой человек, у нас один порядок. По всем вопросам обращаюсь к учредителю.

- Учредитель не компетентен (имеется в виду, что в управлении образования владеют ситуацией в целом – ред.), я к вам обращаюсь как к директору.

- Пожалуйста, выйдите из кабинета! У нас охрана организована нормально, а если бы было отвратительно, мы бы вас отсюда по-другому вывели.

Любопытно, что в момент этого разговора охранник находился в кабинете директора, в то время как вход в школу был абсолютно не защищен. Некоторые вопросы у нас вызвала и организация рабочего места охранника: его стол расположен слева от входа, так что охранник не видит входящих в здание людей. К тому же пульт с тревожной кнопкой находился не у него в руках, а почему-то в шкафчике с ключами, а вместо монитора с выведенными на него изображениями с камер видеонаблюдения, стоит телевизор, показывающий эфирное ТВ. Это, по нашему мнению, недопустимо, учитывая ситуацию последних дней.

«МАЛЬЧИКИ ПРИЕЗЖАЮТ К НАМ ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ»

На воротах школы №13, расположенной на Первомайском проспекте, висит объявление: «В связи с трагическими событиями, произошедшими в Казани, вход в образовательное учреждение взрослого населения ограничен». Охраной в этой организации занимается ЧОП «Штурм», а на входе опять сидит пенсионер. Хорошо, что мужчина находится в фойе не один, помогает ему еще одна сотрудница школы. Из спецсредств опять же только тревожная кнопка.

Такое объявление висит на дверях школы №13. Фото: Константин МОГИЛИН

- Да не волнуйтесь вы так сильно, - сообщила сотрудница образовательной организации. – Если, что случится, то мальчики (из Росгвардии – Ред.) приезжают к нам за десять минут. Сигнализацию мы проверяем каждое утро, поэтому злоумышленник никуда не пройдет.

Очень хотелось бы разделить оптимизм охраны этой школы, будем надеяться, что все так и есть.

ПОСТОРОННИЙ МИМО НЕ ПРОЙДЕТ

Последней в нашем списке оказалась школа №1 на улице Горького, и здесь ситуация с охраной, по сравнению с другими, обстоит лучше всего.

Во-первых, это первая школа, в которой нас встретила не пенсионерка, а женщина средних лет. Во-вторых, ее место расположено так, что посторонний мимо не пройдет. В-третьих, перед ней находится монитор, на который выводятся изображения с камер видеонаблюдения. И хоть директор этой школы разговаривать с нашим корреспондентом отказалась, сославшись на всю ту же субординацию, отметим, что в этой школе подход к вопросам охраны крайне серьезный.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Конечно, мы не претендуем на абсолютную объективность, тем более в таком вопросе, как безопасность детей. Но то, что мы увидели в школах, которые удалось посетить, позволяет нам сделать вывод, что ситуация с охраной в образовательных учреждениях далека от идеала. Будем надеяться, что проверка, которую проведут по поручению главы региона Николая Любимова, выявит все тонкие места в охране и позволит сделать так, чтобы казанская трагедия в Рязанской области не повторилась.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После визитов в рязанские школы мы обратились за комментариями в пресс-службы администрации Рязани и регионального управления Росгвардии. Как только официальные ответы из этих ведомств будут получены, мы обязательно ознакомим с ними наших читателей.

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