Дочь директора речного порта Сергея Калинина рассказала, как он умирал.

Дочь генерального директора речного порта Сергея Калинина рассказала о последних днях его жизни. По словам Светланы Липатовой, в начале сентября отец с внуком полетел в Сочи. Через день ему стало плохо, и его увезли в одну из местных больниц.

— Пять дней он лежал в больнице, был в сознании, но болело все тело, не мог ходить, просил забрать из больницы, — рассказывает «КП-Рязань» Светлана. — Врачи диагноз не ставили. Сделали КТ - поражение легких, подключили к ИВЛ. 10 сентября у него была клиническая смерть, но он выкарабкался.

В Рязань Сергея Калинина перевезли уже без сознания, сделали КТ - практически полное поражение легких. В сознание он так и не пришел. Скончался вечером 19 сентября.

— Мы не знаем точно, что было в сочинской больнице, не знаем, чем его лечили, какой диагноз ставили. В Рязани врачи также разводили руками. Но подобных смертей уже много, не только в Рязани…

Известно, что зимой Сергей Калинин переболел коронавирусом, а в мае этого года вакцинировался. Имелось у него и сопутствующее заболевание - сахарный диабет, однако сахар он регулировал.

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