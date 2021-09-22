О водолазе на избирательном участке в Рязани пошутил Ургант

Человека, пришедшего на избирательный участок в Рязани в водолазном костюме, упомянули в программе «Вечерний Ургант». Он попал в подборку других подобных чудачеств в выпуске от 20 сентября.
«Я лично считаю, что если губернатор захотел за себя проголосовать, не надо стесняться. Приди в своем костюме и сделай. Зачем наряжаться-то, как герой Беляева?», - обыграл новость ведущий Иван Ургант.
Также на избирательных участках в Рязани и пригороде заметили мальчика в костюме Гарри Поттера, рыцарей из кружка исторической реконструкции, миньона в платье и даже группу аниматоров, пришедших поздравлять члена УИК с днем рождения (подробнее).
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