О водолазе на избирательном участке в Рязани пошутил Ургант

Человека, пришедшего на избирательный участок в Рязани в водолазном костюме, упомянули в программе «Вечерний Ургант». Он попал в подборку других подобных чудачеств в выпуске от 20 сентября.

Смотреть видеосюжет Иван подводит итоги выборов. Вечерний Ургант. 20.09.2021

«Я лично считаю, что если губернатор захотел за себя проголосовать, не надо стесняться. Приди в своем костюме и сделай. Зачем наряжаться-то, как герой Беляева?», - обыграл новость ведущий Иван Ургант.

Также на избирательных участках в Рязани и пригороде заметили мальчика в костюме Гарри Поттера, рыцарей из кружка исторической реконструкции, миньона в платье и даже группу аниматоров, пришедших поздравлять члена УИК с днем рождения (подробнее).

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