В Рязани на избирательный участок заглянул маленький волшебник

Мальчик в костюме Гарри Поттера пришел в участковую избирательную комиссию на улице Юбилейной. Фото: vk.com/nabludatel62

В городе Рязани на избирательный участок заглянул маленький волшебник. Конечно, мальчик в костюме Гарри Поттера пришел в участковую избирательную комиссию на улице Юбилейной не один, а, по-видимому, с мамой.

Фото выложила группа общественных наблюдателей на выборах. И это не единственная диковинка, которую подметили люди, работающие на участках.

В УИК на базе рязанской школы №71 присутствовавших удивили люди, переодетые в рыцарей. Как оказалось, это представители кружка исторической реконструкции из клуба «Мечта».

Рыцари из кружка исторической реконструкции. Фото: vk.com/nabludatel62

По коридору УИК в самом центре Рязани - на улице Николодворянской - прошлепал водолаз в ластах и полном обмундировании. А на улицу Электрозаводскую пожаловала целая группа аниматоров, чтобы поздравить члена комиссии – молодую девушку – с днем рождения.

На участок в центре Рязани пришел голосовать водолаз. Фото: vk.com/nabludatel62

Из сел Дядьково и Кузьминское под Рязанью присылали фотографии людей в костюмах дракона и миньона. Наблюдатели рассказали, что документов при них не было, поэтому проголосовать они не смогли, но подняли всем настроение.

У девочки-миньона документов не было, поэтому проголосовать не смогла, но подняла всем настроение.

Кстати, по данным регионального избиркома, на 15:00 18 сентября в Рязанской области явка избирателей составляла 27,86%.