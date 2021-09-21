Заболеваемость COVID-19 в Рязанской области вновь показала рост

120 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Рязанской области за минувшие сутки. Такие данные приводит федеральный оперштаб 21 сентября.

Если верить официальной статистике, заболеваемость COVID-19 растет пятый день подряд и вернулась на уровень начала-середины августа.

На уровне министерства здравоохранения причиной еще семи летальных исходов признали коронавирус. Таким образом, в списке жертв пандемии теперь 1057 человек, однако в реальности с COVID-19 связано гораздо больше смертей (подробнее).