Во вторник рязанцев ждет промозглая погода с ветром и дождем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 21 сентября, в Рязани и области ожидается облачная погода с дождем. Об этом сообщает УМЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

Кроме того, как ранее и сообщалось, во вторник рязанцев ждет сильный восточный ветер, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха в Рязани и области ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов.

По данным МЧС, опасных и неблагоприятных метеорологических явлений 21 сентября не прогнозируются.

«Радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области в норме», - говорится в сообщении МЧС.

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